«Ну, погоди!» стал лидером золотой коллекции «Союзмультфильма» на YouTube 

https://static.news.ru/photo/d4f40820-9cc1-11ea-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Мультсериал «Ну, погоди!» признан самым популярным среди зрителей официального YouTube-канала «Союзмультфильма». В первую тройку лидеров вошли также «Обезьянки» Леонида Шварцмана и «Винни-Пух» Фёдора Хитрука.

«Ну, погоди!» — лидер по просмотрам среди мультфильмов золотой коллекции на официальном канале киностудии «Союзмультфильм» на YouTube, — сообщили ТАСС в пресс-службе студии.

Список наиболее просматриваемых мультфильмов студии пополнили «Антошка» Леонида Носырева и «Жил-был пёс» Эдуарда Назарова. Кроме того, популярностью пользуются новые серии мультфильма «Простоквашино», первый сезон которого завершился в апреле.

Так, 10-й эпизод мультфильма сейчас возглавляет десятку самых популярных, набрав 17 млн просмотров, в то время как у сборника, включающего все серии, — 15 млн, — отметили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что киностудия «Союзмультфильм» представила на своём YouTube-канале первый короткометражный 3D-мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада». Он рассчитан на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Мультфильм создан по одноимённой детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной.