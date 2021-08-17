«Не хватило жёсткости»: Познер объяснил провал ГКЧП

Действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991-го оказались провальными, так как все события в основном проходили в Москве, другая же часть СССР оказалась довольно пассивной, заявил в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» телеведущий Владимир Познер. Журналист подчеркнул, что в столице «безусловное большинство» жителей являлись сторонниками перестройки и соответствующих изменений. Он добавил, что руководителям ГКЧП, вероятно, «не хватило жёсткости».

Поэтому ГКЧП и не мог выиграть. Другое дело, что, по-видимому, у некоторых руководителей не хватило жёсткости, то есть они не стали стрелять в толпу, не стали расстреливать людей. Не знаю, что было бы, если бы они стали это делать, может быть, была бы вообще революция. Но факт тот, что силу они применять не стали. А то, что народ был против ГКЧП и был за, уже не столько за Горбачёва, сколько за Ельцина, это очевидно, — рассказал Познер.

Он также назвал себя «абсолютным сторонником» Горбачёва, которому «досталась страна» со сплошным дефицитом, переставшая снабжать население «элементарными продуктами».

Накануне глава охраны экс-президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков поделился неизвестными ранее деталями об «августовском путче» 1991 года. Он ответил на вопрос, подозревал ли он, что в Кремле и КГБ «что-то готовится». Кроме того, Коржаков заявил, что связь у него на даче в Форосе была, никто её не отключал. Несмотря на все действия Горбачёва, начальник охраны Ельцина благодарен ему за то, что он начал перестройку и перемены, потому что без них Советский Союз бы «загнулся».

Первая ночь в Белом доме во время путча «была весёлая»: «плясали, пели, водку пили», однако вторая ночь «выдалась совсем другой», рассказал также Коржаков.

«Августовский путч» произошёл 18–21 августа 1991 года. Руководство СССР, несогласное с политикой реформ Михаила Горбачёва и проектом нового Союзного договора, создало ГКЧП в СССР — Государственный комитет по чрезвычайному положению, основной целью которого было не допустить ликвидации Союза.

Ранее соратник президента РСФСР Бориса Ельцина и бывший министр внешних экономических связей республики Виктор Ярошенко обвинил генерала Александра Лебедя в шпионаже в пользу ГКПЧ.