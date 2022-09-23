«Назрел запрос»: в Госдуме предложили провести «культурную мобилизацию» Инициатива касается деятельности столичных театров и кинематографа

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Активисты действующей при Госдуме Группы по расследованию антироссийской деятельности в культуре (ГРАД) потребовали провести «культурную мобилизацию». Инициатива касается деятельности столичных театров и кинематографа. Как стало известно NEWS.ru, недоумение градовцев вызвал тот факт, что с 2014 года в театрах Москвы не появилось ни одной постановки о событиях в Донбассе, а с февраля 2022 года — ни одного спектакля о спецоперации на Украине.

По словам депутата Госдумы и одного из инициаторов создания ГРАД Дмитрия Кузнецова, группа приступила к анализу информации о культурной жизни столицы. Он объяснил это задачей, которую поставил президент России Владимир Путин: создание общенациональной повестки для поддержки армии России. По мнению Дмитрия Кузнецова, культура должна задавать ее в первую очередь.

В связи с этим парламентарий направил в ведущие театры Москвы официальные запросы с вопросом о том, присутствуют или планируются ли в их репертуаре спектакли на тему защиты Донбасса и СВО. Как рассказал депутат, ответы (все они есть в распоряжении редакции NEWS.ru) он получил отрицательные: таких постановок в столичных театрах нет и в ближайшее время не планируется.

«Отсутствие таких пьес является общей проблемой, их нет даже в афише театра Армии»

Руководители театров заверили депутата, что уделяют серьезное внимание патриотической повестке и значительную часть репертуара занимают спектакли о Великой Отечественной войне. Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев, в частности, пригласил Дмитрия Кузнецова посмотреть «Материнское поле».

Пронзительный рассказ о судьбах тех, кто храбро защищал свою Родину от нацистов, и о тех, кто ждал их в тылу. Спектакль пользуется огромной любовью зрителей, он участвует в фестивалях и выезжает на гастроли, — отметил Евгений Писарев.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Евгений Писарев

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) сообщили о наличии в репертуаре спектакля «А зори здесь тихие» по пьесе писателя-фронтовика Бориса Васильева и постановки «Нюрнберг». Согласно релизу, она посвящена «теме проникновения нацистских идей в сознание всех слоев общества и ответственности перед историей каждого, кто поддался этой бесчеловечной идеологии».

РАМТ напомнил, что поддерживает методическими материалами Донецкий республиканский академический молодежный театр, а также показывает спектакли для беженцев из ДНР и ЛНР, размещенных в Московской, Владимирской, Ярославской, Тамбовской областях. О сыгранных спектаклях для детей беженцев и перечислении денежных средств в поддержку беженцев и семей погибших военных сообщил также в ответе на депутатский запрос художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин.

Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в ответе на запрос пригласил Дмитрия Кузнецова посетить спектакль «Война и мир», «чтобы вы воочию могли увидеть, прочувствовать и осознать, что значит, когда все участники спектакля всем своим естеством выстрадали право на такую постановку».

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Кирилл Крок подчеркнул, что основой для начала работы над любым спектаклем в театре является драматургический материал, однако качественных литературных пьес о событиях в Донбассе в поле зрения руководства Вахтанговского театра на данный момент нет.

Поэтому прежде чем даже начать разговор о постановке какого-либо спектакля, который отражал бы события, происходящие в Донбассе, нужно иметь пьесу. Качественных материалов на упомянутую вами тематику сегодня мы пока не видели, — объяснил руководитель театра имени Евгения Вахтангова.

Тот же аргумент привели и другие театры: «Отсутствие таких пьес является общей проблемой. Их нет даже в афише Центрального театра Российской армии». При наличии соответствующего литературного материала театры, судя по ответам, готовы рассмотреть «возможности реализации такой постановки».

Назрел ли в обществе запрос на новое патриотическое искусство?

Помимо театров, Дмитрий Кузнецов направил депутатские запросы руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, министру культуры России Ольге Любимовой, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и замминистра обороны РФ — начальнику Главного военно-политического управления Вооруженными силами России генерал-полковнику Виктору Горемыкину. Парламентарий попросил министров содействовать в проведении конкурсов на создание пьес о Донбассе и СВО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Кибовский

Дмитрий Кузнецов напомнил, что при Министерстве обороны был создан Фонд поддержки военно-патриотического кино. В задачи Фонда входит развитие социально-значимых проектов в области традиционной культуры, связанной с армией и флотом, распространение знаний в области военной литературы, музыки и других видов искусства. Эта структура, по мнению Дмитрия Кузнецова, могла бы также включиться в работу по отбору необходимого литературного материала для театров и кинематографа, который, считает депутат, «также не уделяет внимания Донбассу и СВО».

Как указал президент Владимир Путин, нужна общенациональная поддержка Вооруженных сил Российской Федерации. Всех сфер общества, особенно культурной. В связи с этим каждому ведомству важно дать поручения на написание пьес, по сюжетам которых можно было бы поставить театральные спектакли, отражающие события, происходящие в Донбассе, — подчеркивает Дмитрий Кузнецов.

По мнению депутата, в обществе «уже назрел запрос на новую культуру, на новое патриотическое искусство».

Это значит, что если у театров нет соответствующих пьес, надо вдохновить драматургов их написать, — считает законотворец.

Кузнецов не исключает, что такие пьесы уже существуют, но «лежат у авторов в столах как невостребованные, потому что еще недавно либеральная цензура строго-настрого не допускала патриотических настроений в современной культуре». Но теперь, резюмирует депутат, «пришли другие времена».