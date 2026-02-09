«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской

Бездыханное тело заслуженной артистки РФ Ольги Чиповской обнаружила актриса Анна Чиповская, сообщил «СтарХиту» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, дочь не могла дозвониться до матери и поехала к ней в квартиру.

Оле было не 35 и не 45. У нее было много болезней, недугов, которые ей мешали жить: периодически давление подскакивало, еще что-то. Аня, я так понимаю, не могла дозвониться и поехала к ней домой, там ее нашла. После Аня перезвонила в театр, и мы об этом узнали, — рассказал он.

Ранее народная артистка РФ Людмила Максакова встала на колени перед гробом актрисы на церемонии прощания. Положив цветы у гроба и перекрестившись, она посмотрела на лицо покойной и опустилась на колени. Затем актриса отошла в сторону и обняла дочь Ольги Чиповской Анну.

До этого актриса Елена Скороходова заявила, что покойная, безусловно, одаренным человеком, ей были несвойственны практичность и расчетливость. По ее словам, актриса обладала магнетизмом, хорошо пела и прекрасно двигалась.