09 февраля 2026 в 15:54

«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской

Директор Театра Вахтангова Крок: тело Ольги Чиповской обнаружила дочь

Кирилл Крок Кирилл Крок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бездыханное тело заслуженной артистки РФ Ольги Чиповской обнаружила актриса Анна Чиповская, сообщил «СтарХиту» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, дочь не могла дозвониться до матери и поехала к ней в квартиру.

Оле было не 35 и не 45. У нее было много болезней, недугов, которые ей мешали жить: периодически давление подскакивало, еще что-то. Аня, я так понимаю, не могла дозвониться и поехала к ней домой, там ее нашла. После Аня перезвонила в театр, и мы об этом узнали, — рассказал он.

Ранее народная артистка РФ Людмила Максакова встала на колени перед гробом актрисы на церемонии прощания. Положив цветы у гроба и перекрестившись, она посмотрела на лицо покойной и опустилась на колени. Затем актриса отошла в сторону и обняла дочь Ольги Чиповской Анну.

До этого актриса Елена Скороходова заявила, что покойная, безусловно, одаренным человеком, ей были несвойственны практичность и расчетливость. По ее словам, актриса обладала магнетизмом, хорошо пела и прекрасно двигалась.

