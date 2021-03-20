Народный артист СССР Евгений Нестеренко умер в Вене из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fddb1eaa-89a0-11eb-9b5c-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко умер в Вене в возрасте 83 лет от последствий коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказала глава Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нём говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушёл из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжёлой болезнью [COVID-19], — рассказала ТАСС Игнатенко.

Евгений Нестеренко родился в Москве, окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год — солист Большого театра.

Как сообщал NEWS.ru, заслуженный артист России, режиссёр и актёр Театра Советской армии Виталий Стремовский скончался в ночь на 19 марта после заражения коронавирусом нового типа. Артисту было 73 года. О трагическом событии на официальной странице в социальной сети рассказал его сын Илья.