Народная артистка РФ Ляля Боброва обратилась за помощью к медикам 

https://static.news.ru/photo/730aea4e-0bb5-11eb-a71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка России Ляля Боброва обратилась за помощью к медикам в Москве.

По предварительным данным, у актрисы случился инфаркт миокарда. Боброва пожаловалась на проблемы с сердцем, однако от госпитализации отказалась. Обстоятельства произошедшего уточняются, передаёт Пятый канал.

Ляля Боброва родилась в 1939 году в семье таборных цыган. В данное время советской и российской артистке 81 год. Большую часть жизни она играла в театре «Ромэн», где исполнила свыше 40 ролей.

Ранее актёра Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне. Как сообщил артист в Instagram, он вызвал скорую из-за сильнейшей головной боли, пульсации в голове и сердце. Как признался актёр, ему стало настолько плохо, что он заподозрил у себя инсульт или инфаркт. По его словам, обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад. Шаракоис добавил, что, по предварительной оценке медиков, инфаркта или инсульта у него нет. Однако необходимы дополнительные проверки и анализ крови, писал NEWS.ru.