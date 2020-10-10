Звезду «Интернов» экстренно госпитализировали

https://static.news.ru/photo/793f6078-0adb-11eb-aa52-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/sharakois

Актёра Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне.

Как сообщил артист в Instagram, он вызвал скорую из-за сильнейшей головной боли, пульсации в голове и сердце. Как признался актёр, ему стало настолько плохо, что он заподозрил у себя инсульт или инфаркт. По его словам, обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад.

Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью, — написал в социальной сети Шаракоис.

Он добавил, что, по предварительной оценке медиков, инфаркта или инфаркта у него нет. Однако необходимы дополнительные проверки и анализ крови.

Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учёбы он снимался в эпизодических ролях в фильмах «Девятая рота», «Моя прекрасная няня» и «Опера. Хроники убойного отдела». Наибольшую славу актёру принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны». Несколько лет назад он переехал в Лондон, так как не хотел стать заложником одного амплуа.

В Великобритании ему сначала пришлось работать на стройке, а после он устроился в популярный ресторан ZIMA. Звезда сериала не стесняется того, что сменил профессию, и с удовольствием рассказывает подписчикам в соцсетях о своей новой жизни. Также Шаракоис даёт советы мечтающим перебраться на ПМЖ в Европу соотечественникам. Несмотря на то что жить актёр собирается в Европе, иногда он приезжает в Россию, чтобы поучаствовать в кинопробах или выйти на театральную сцену. Бросать актёрскую карьеру полностью он не намерен, писал NEWS.ru.