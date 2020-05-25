На портале «Узнай Москву» появились новые видеоэкскурсии

https://static.news.ru/photo/fc86acdc-9f17-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал «Узнай Москву» представил горожанам и гостям столицы новые онлайн-экскурсии по музеям города. Теперь на сайте собрано более 20 виртуальных туров.

Об этом 26 мая рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. Она сообщила, что теперь на портале «Узнай Москву» можно в виртуальном формате посетить экскурсии по Дарвиновскому музею, музею Владимира Высоцкого, музею Марины Цветаевой. Также на сайте доступны познавательные «прогулки» по усадьбе Голицыных и музею-заповеднику «Царицыно».

Пользователи сайта во время онлайн-экскурсии по Дарвиновскому музею смогут узнать много нового о жизни пещерных медведей. В музее Марины Цветаевой можно будет совершить «прогулку» по дому, в котором поэтесса жила до эмиграции. Также все желающие теперь имеют возможность изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого, передаёт телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, с 26 мая на онлайн-ресурсах московского Музея космонавтики будет доступна выставка «Космический дизайн».

Как отметила директор учреждения Наталья Артюхина, посетителям виртуальной экспозиции представят для ознакомления много интересной информации о разработках дизайнеров, архитекторов и инженеров, связанных с космическим пространством.