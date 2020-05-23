Столичный Музей космонавтики проведёт онлайн-выставку о дизайне

https://static.news.ru/photo/fe8f6836-9e4d-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Музей космонавтики

С 26 мая на онлайн-ресурсах московского Музея космонавтики будет доступна выставка «Космический дизайн». Как отметила директор учреждения Наталья Артюхина, посетителям виртуальной экспозиции представят для ознакомления много интересной информации о разработках дизайнеров, архитекторов и инженеров, связанных с космическим пространством.

Она подчеркнула, что после запуска первого искусственного спутника Земли представления человечества о будущем претерпели колоссальные изменения. Как отметила Артюхина, они не могли не сказаться на моде и дизайне. Люди начали задумываться о проектировании новых предметов для грядущей космической эпохи.

Онлайн-выставка будет состоять из пяти разделов, в одном из которых зрителям экспозиции представят подборку рисунков известного изобретателя Константина Циолковского. Данные изображения были представлены им в 1927 году на Первой мировой выставке межпланетных аппаратов и механизмов. Также темами «Космического дизайна» станут космические корабли, лунные базы и не только, передаёт телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Музей временно не работает из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.