Пушкинский музей из-за пандемии продлил выставку «Тату»

https://static.news.ru/photo/786ee270-9c3d-11ea-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pushkinmuseum.art

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Музей временно не работает из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Экспозиция, проведение которой было назначено на период с 3 марта по 31 мая в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, будет продлена до 27 сентября, сообщает ТАСС.

Таким образом, у зрителей ещё появится возможность увидеть эту потрясающую выставку в Москве, — рассказали в музее.

Проект воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира.

Как писал NEWS.ru, Музей современного искусства «Гараж» решил продлить три выставки, на которые сейчас невозможно попасть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Выставочный центр стал первым из российских музеев, объявившим о закрытии из-за распространения коронавируса.