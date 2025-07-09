Экскурсовод поиздевался над медведем, чтобы развлечь иностранцев

Госохотнадзор Камчатского края инициировал проверку из-за экскурсовода, который напугал медведя, погнавшись за ним на машине. Ведомство взялось за инцидент после публикации видео, на котором гид на автомобиле преследует зверя в районе Начикинского озера, сообщили в региональном Минлесохоты.

Уважаемые жители и гости края! Призываю вас не кормить и не тревожить диких животных, — сказал глава ведомства Всеволод Воропанов.

Ролик, появившийся 9 июля в интернет-сообществах, показывает, как гид гонит хищника по полю. Telegram-канал Amur Mash допустил, что экскурсовод сделал это ради развлечения китайцев. В Госохотнадзоре уточнили, что уже начали административное производство, а представителей туроператора вызовут для разъяснения обстоятельств инцидента.

Ранее в поселке Молоковка в Чите рядом с кладбищем заметили двух медведей. Местные власти сообщили, что администрация обратилась в полицию и Госветслужбу. Предположительно, медведи покинули свое место обитания из-за пожаров и искали еду.