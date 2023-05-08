Умер актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Актер Виктор Шуляковский в сцене из спектакля «Владимир Высоцкий» в постановке режиссера Юрия Любимова в театре на Таганке

Актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Зрителям он запомнился по ролям в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мастер и Маргарита». В театре он служил с 1974 года, сразу после окончания театрального училища имени Щукина.

Пока информации о времени прощания и месте похорон нет, — сообщили в пресс-службе театра.

Зрителям российского кинематографа Шуляковский Шуляковский известен по фильмам «Бумер. Фильм второй», «Мертвые души», «Принцип неопределенности».

В марте в возрасте 101 года ушел из жизни директор Театра на Таганке Николай Дупак. Он был знаком зрителю по фильмам «Тарас Бульба» и «Интервенция». Дупак занимал пост директора театра на Таганке на протяжении 30 лет и сыграл ключевую роль в становлении учреждения. Под его руководством театр обзавелся еще одним, новым зданием из красного кирпича, где располагается Новая сцена.