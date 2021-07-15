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Музыкант, отшельник, Грозный: каким запомнится Пётр Мамонов

17:45, 15 июля 2021
Суздаль. 11 марта. Актер Петр Мамонов на съемочной площадке фильма режиссера Павла Лунгина на территории Александровского монастыря. Суздаль. 11 марта. Актер Петр Мамонов на съемочной площадке фильма режиссера Павла Лунгина на территории Александровского монастыря. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В возрасте 70 лет 15 июля скончался от коронавирусной инфекции советский и российский актёр, музыкант и поэт Пётр Мамонов. В начале июля его госпитализировали в Коммунарку с тяжёлым поражением лёгких. NEWS.ru вспомнил яркие моменты в жизни и карьере артиста.

Меломаны знают покойного как лидера и сооснователя рок-группы «Звуки Му». В 2015-м коллектив сменил название на «Совершенно новые Звуки Му». Команда исполняла постпанк, электропоп, новую волну, не брезговала экспериментальным, альтернативным и психоделическим направлениями в рок-музыке.

Кинозрители запомнят Мамонова в образах русского царя Ивана IV Грозного в ленте «Царь» (2009) и отшельника отца Анатолия в картине «Остров» (2006). Обе картины снял режиссёр Павел Лунгин. Поклонники не забудут его эмоциональную речь в январе 2007 года на церемонии вручения «Золотого орла».

Он получил приз в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Остров» и поднялся на сцену за наградой в обычной вязаной кофте, потёртых джинсах и кроссовках. После чего произнёс обличительный спич, критикуя беспечность российского общества.

Хочу поблагодарить Господа Бога за то, что подал нам снять такой фильм. Второе: хочу поблагодарить свой народ, который меня вырастил, воспитал, кормит, одевает, обувает и так далее, — говорил тогда Мамонов.

Актёр также сыграл небольшую, но заметную роль хирурга-наркодилера Артура Юсуповича в фильме «Игла» (1988). В этой же ленте снялся и лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой.

Незадолго до смерти Мамонов стал гостем шоу «Осторожно: Собчак». Во время беседы с Ксенией Собчак он отметил, «что очень счастлив, счастлив каждый день».

Не прикидываюсь. Множество всяких скорбей, гадких мыслей. Но я счастлив, мне всё ясно. Я знаю — стратегическую часть я решил. Плутаем до сих пор и будем плутать до гроба. Наше дело — идти, — ответил тогда Мамонов на вопрос Собчак.

В конце беседы он пошутил: «70 лет — ума нет». Поклонникам Пётр Мамонов именно таким и запомнится. Одновременно серьёзным, глубоким человеком, но не без чувства юмора и самоиронии.

Пётр Мамонов умер 15 июля. Артист на протяжении 19 дней находился в Коммунарке, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

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