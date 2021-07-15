Музыкант, отшельник, Грозный: каким запомнится Пётр Мамонов

В возрасте 70 лет 15 июля скончался от коронавирусной инфекции советский и российский актёр, музыкант и поэт Пётр Мамонов. В начале июля его госпитализировали в Коммунарку с тяжёлым поражением лёгких. NEWS.ru вспомнил яркие моменты в жизни и карьере артиста.

Меломаны знают покойного как лидера и сооснователя рок-группы «Звуки Му». В 2015-м коллектив сменил название на «Совершенно новые Звуки Му». Команда исполняла постпанк, электропоп, новую волну, не брезговала экспериментальным, альтернативным и психоделическим направлениями в рок-музыке.

Кинозрители запомнят Мамонова в образах русского царя Ивана IV Грозного в ленте «Царь» (2009) и отшельника отца Анатолия в картине «Остров» (2006). Обе картины снял режиссёр Павел Лунгин. Поклонники не забудут его эмоциональную речь в январе 2007 года на церемонии вручения «Золотого орла».

Он получил приз в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Остров» и поднялся на сцену за наградой в обычной вязаной кофте, потёртых джинсах и кроссовках. После чего произнёс обличительный спич, критикуя беспечность российского общества.

Хочу поблагодарить Господа Бога за то, что подал нам снять такой фильм. Второе: хочу поблагодарить свой народ, который меня вырастил, воспитал, кормит, одевает, обувает и так далее, — говорил тогда Мамонов.

Актёр также сыграл небольшую, но заметную роль хирурга-наркодилера Артура Юсуповича в фильме «Игла» (1988). В этой же ленте снялся и лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой.

Незадолго до смерти Мамонов стал гостем шоу «Осторожно: Собчак». Во время беседы с Ксенией Собчак он отметил, «что очень счастлив, счастлив каждый день».

Не прикидываюсь. Множество всяких скорбей, гадких мыслей. Но я счастлив, мне всё ясно. Я знаю — стратегическую часть я решил. Плутаем до сих пор и будем плутать до гроба. Наше дело — идти, — ответил тогда Мамонов на вопрос Собчак.

В конце беседы он пошутил: «70 лет — ума нет». Поклонникам Пётр Мамонов именно таким и запомнится. Одновременно серьёзным, глубоким человеком, но не без чувства юмора и самоиронии.

Пётр Мамонов умер 15 июля. Артист на протяжении 19 дней находился в Коммунарке, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.