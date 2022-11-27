Модельер Ренато Балестра скончался в Риме Итальянский модельер Ренато Балестра скончался в Риме на 99-м году жизни

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В Риме вечером 26 ноября скончался знаменитый итальянский модельер Ренато Балестра. Ему было 98 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию дочерей дизайнера.

По словам женщин, похороны старейшины итальянской моды состоятся в Риме во вторник, 29 ноября. Причины смерти не называются.

Ренато Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте, в молодости занимался живописью, музыкой, сценографией. В мир моды пришел после того, как, будучи студентом инженерного факультета, на спор сделал удачный эскиз одежды.

В 30 лет Балестра переехал в Рим. занимался созданием сценических костюмов для звезд кино Авы Гарднер, Джины Лоллобриджиды, Софи Лорен и других.

В 1958 году дизайнер впервые представил свои модные коллекции в США, вскоре после этого дебютировал в Голливуде, работал с такими актрисами, как Жа Габор, Тина Луиз, Джоан Беннет, Натали Вуд. Позднее за ним закрепилась репутация любимого дизайнера кинозвезд. В числе его постоянных клиенток были Элизабет Тейлор, Клаудиа Кардинале, Ивонн Фюрно, члены нескольких королевских семей.

Бренд Renato Balestra считается важной частью итальянской модной индустрии. Дизайнер в своих работах сочетал естественную красоту и высокое качество пошива.

В августе в Японии на 97-м году жизни умерла дизайнер Ханаэ Мори. Она являлась создателем свадебного платья японской императрицы Масако, костюмов для «Золушки» Рудольфа Нуреева, а также она была единственным в своей стране членом парижской гильдии дизайнеров от-кутюр.

За время карьеры модельер разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для японских бортпроводников, форму для школьников и участников Олимпиады.

В 1988 году Мори наградили японской Медалью с Пурпурной лентой за вклад в науку и искусство, а в 2002 году — французским Орденом Почетного легиона.