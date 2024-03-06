«Лишился денег и решил подоить россиян»: Сеть ответила на призыв Акунина

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Борис Акунин

Накануне появилась информация, что после запрета размещать рекламу у иноагентов в России также могут отменить выплату авторских вознаграждений лицам, имеющим этот статус. То есть актеры, писатели и блогеры могут лишиться своих гонораров. Первым против таких мер выступил 67-летний писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как читатели отреагировали на его слова?

Оправдал атаки украинцев на Россию

В России Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск и заочно арестован. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко.

В разговоре с ними писатель заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России. Теперь писателю вменяются в вину публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии.

В феврале Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) Эрики Чхартишвили. Ограничения в рамках уголовного дела против писателя на сумму около 6 млн рублей были наложены до 14 июня. По версии следствия, эти деньги составляли совместный доход супругов и использовались для совершения преступлений.

Ранее издательство АСТ, сервис цифровых книг «ЛитРес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили выпуск и продажи его книг, изъяв тиражи из магазинов. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.

На новые законы реагирует нервно

Сам Акунин еще до 2022 года переехал в Лондон и намеревался продолжать зарабатывать в России. Однако его планам не удалось осуществиться. Теперь писатель регулярно публикует сообщения в своих соцсетях, призывая поклонников делать донаты и оформлять платные подписки на свои произведения и информационные продукты других иноагентов.

В частности, он сообщил, что несмотря на принятие новых правил, будет продавать свои книги на просторах интернета. По словам Акунина, зрители и читатели, заинтересованные в «свободных» проектах, должны за них платить. В качестве примера Акунин привел Леонида Парфенова и его проект «Намедни-2023», деньги на производство которого журналист собрал на платформе краудфандинга.

В качестве альтернативы сбору денег с поклонников Акунин также предложил платную подписку на соцсети иноагентов, платные показы фильмов и YouТube-шоу в онлайн-кинотеатрах. Он также пообещал устраивать платные онлайн-концерты «опальных» музыкантов для сбора средств. В общем, Акунин предложил переложить заботу о пропитании иноагентов на плечи их сторонников.

«Все о деньгах думает, а пора бы уж о душе!»

Читатели отреагировали на слова Акунина с возмущением. Многие предположили, что писатель пытается привлечь публику к спонсированию иноагентов, за что простые люди могут тоже поплатиться. Другим не понравилось, что Акунин вечно говорит о деньгах и о том, как их получить.

Николай, Белоруссия: «У нас людей, которые донатили с 2020 года в разные оппозиционные фонды или признанные экстремистскими, вызывают в КГБ на беседу и угрожают тюрьмой. Донаты они как-то отслеживают через банковские переводы. А за спонсирование ВСУ кого-то сразу посадили. Так что тут давно отбили охоту спонсировать».

Анна В.: «Переведешь деньги, а потом тебя спонсором нежелательного лица объявят... Нет уж, спасибо».

Злата: «Дед бьется в истерике, придумывая, как бы обойти закон и снова подоить дорогих россиян. Только бабки на уме, а пора бы уж и о душе подумать».

Нинель Р.: «Если либералы орут и стонут, значит, власть все делает правильно! Нечего кормить негодяев и предателей за наш счет!»

Татьяна Аушкина: «Давно пора это сделать! Лишить всех отчислений!! Пусть на работу устраиваются».

Юрий: «Наша Дума долго думает. Почему только спустя два года СВО до этого дошли?»

Юрий Рудаков: «Иноагент в нашей стране должен быть ограничен в правах и лишён всяческих льгот и привилегий».

Максим: «Акунин все еще пытается делать красивую мину, а у самого подгорает. Еще надо лишить их наград и званий, за них тоже деньги выплачиваются».

Эльмар Бакиров: «Интересные эти иноагенты и подобные им, в России деньги зарабатывают и Россию ненавидят. Есть истинные патриоты, у которых сложно с работой, а эти...»

Татьяна: «Сколько можно мусолить? Забрать у врагов все. Признать иноагентами Собчак (добьемся всем миром наконец), Лолиту, Лорак, Ивлееву, Лазарева, Орбакайте, Пугачеву... и всех, кто вякал на нашу армию и народ. Честное слово... сколько можно сопли жевать?»

Валерий Ястреб: «Только так. Предатели Родины должны знать, что они здесь не нужны. И книги их никто покупать не собирается, пусть в Лондоне продают».

Рузанна: «Можно еще запретить ведение предпринимательской деятельности. Метлу в руки — и пусть идет на государство работать!»

Гриша С.: «А когда начнут лишать имущества иноагентов? Или только пугают их».

Иван: «Акунина и иже с ним просто настигла карма. Так исторически сложилось, сначала ты в дамках, а потом гниешь в эмиграции в забвеньи».

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