Донцова указала на «огромную ошибку» Акунина Донцова назвала критику СВО огромной ошибкой Акунина

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Борис Акунин

Прозаик Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) совершил огромную ошибку, когда критиковал СВО и РФ, сообщила в беседе с RTVI писатель Дарья Донцова. Она предположила, что заявления ее коллеги могли оскорбить россиян.

Я не знаю, почему Акунин так поступил. Единственное, что я понимаю, что он совершил огромную ошибку. Потому что в этой стране его любили, в этой стране у него были его читатели. И в первую очередь он, наверное, обидел своих читателей так же, как одна наша эстрадная певица очень обидела своих поклонников, обозвав их всякими разными словами, — уточнила Донцова.

Она добавила, что лично не знакома с Акуниным и поэтому не может знать, что его побудило выступить против России. При этом Донцова подчеркнула, что она и прозаик находятся на «разных полюсах».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Акунина за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет. До этого МВД России объявило писателя в розыск.

В декабре издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» после интервью Акунина пранкерам Вовану и Лексусу приостановили выпуск и продажи его книг. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.