Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму Басманный суд заочно арестовал Акунина за фейки об армии и призывы к терроризму

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Борис Акунин

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет.

Судом в отношении Чхартишвили избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно сроком на два месяца, который начнет исчисляться с момента его задержания, — говорится в сообщении.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними писатель заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России. Позднее в базе МВД появилась информация о том, что писатель объявлен в розыск.

В январе Александринский театр в Санкт-Петербурге сообщил Акунину, что тот не имеет авторских прав на пьесу «1881». По словам писателя, руководство театра подчеркнуло, что авторство произведения принадлежит культурному учреждению.