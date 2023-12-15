Издательство АСТ и книжные магазины отказываются от Быкова и Акунина Издательство АСТ приостановило выпуск книг Быкова и Акунина из-за слов о России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Издательство АСТ и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили продажи книг писателей Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Акунина, сообщается на сайтах организаций. Решение объяснили недавними высказываниями прозаиков против российской армии и в поддержку Украины.

Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, — сказал генедиректор издательства АСТ Павел Гришков.

В пресс-службе сети «Читай-город — Буквоед» заявили, что из магазинов будут изъяты тиражи, однако на это потребуется время. Там также подчеркнули, что решение продиктовано резонансными заявлениями писателей. Приостановил продажу их произведений и сервис цифровых книг «Литрес».

Ранее Быков заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признал, что ему обидно, когда от рук солдат ВСУ гибнут русские. В то же время он поспешил заверить, что предъявлять Киеву претензии по этому поводу не намерен, как и Израилю из-за событий в Газе.

Акунин в свою очередь предложил склонять российских военнослужащих к предательству и дезертирству. Вместе с этим он также оправдал удары Вооруженных сил Украины по российским городам.