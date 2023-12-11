Быков признался в отсутствии претензий к ВСУ из-за убийства русских Быков заявил пранкерам, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийства россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. Разговор с публицистом от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака вели пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые и выложили его в своем Telegram-канале.

Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы, — сообщил Быков.

Кроме того, Быков заявил, что собирается вернуться в Россию, поскольку у него там «много студентов». Но перед этим писателю хотелось бы посетить Одессу. Он также попросил позвать его на Украину «поработать» и не отказался бы от украинского гражданства, если оно совместимо с американским.

Ранее Быков выложил в Сети видеоролик, в котором сравнил Россию с Третьим рейхом, и обещал русскому народу гораздо более «кровавое падение, чем в гитлеровской Германии». В ответ на высказывание первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что подобные сравнения может делать либо предатель, либо ненормальный человек.

До этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Дмитрия Быкова и ряда других писателей, выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.