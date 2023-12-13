Писатель Акунин разочаровался в военном успехе Украины Акунин: военной победы Украины скорее всего не будет

Писатель Борис Акунин признал, что Украина не добьется военного успеха в конфликте с Россией, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). В выдержках из беседы, где пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко, Акунин заявил, что энтузиазм у поддерживающих киевские власти угас.

Мы все понимаем, что военной победы скорее всего не будет. <...> Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. В начале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и хлюпая уполз в свою нору. И сейчас мы сидим по норам, пыхтим, пишем, потому что от наших оппозиционеров не жду ничего совсем политически, — сказал писатель.

Акунин предложил склонять российских военнослужащих к предательству и дезертирству. Вместе с этим он также оправдал удары Вооруженных сил Украины по российским городам. «Вы имеете право абсолютно на все», сказал он, думая, что общается с представителями Украины.

Ранее Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), позвонив ему от имени украинского чиновника. В ходе разговора Быков заявил, что относится к гибели россиян в результате ударов ВСУ по российским территориям «с пониманием». Это заявление вызвало возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой, заподозрившей писателя-иноагента в предательстве, а члены движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой лишить его всего имущества в РФ.