Писателя Быкова могут лишить всего имущества в России SHOT: «Ветераны России» потребовали лишить писателя Быкова имущества в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Члены движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой лишить писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) всего имущества, находящегося в РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, авторы инициативы предлагают передать полученные в результате продажи имущества средства на нужды специальной военной операции.

Представители движения отмечают, что уехавший из страны Быков оставил в России две квартиры, общая стоимость которых оценивается в 55 млн рублей. Они находятся в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице. Площадь трехкомнатной квартиры составляет примерно 70 квадратных метров, а площадь однокомнатной — 42,3 квадратного метра. Сам писатель после начала СВО переехал в США, а затем нашел работу в Университете Рочестера в Великобритании.

Российские пранкеры Вован и Лексус ранее разыграли писателя, позвонив ему от имени украинского чиновника. В ходе разговора Быков заявил, что он относится к гибели россиян в результате ударов ВСУ по российским территориям «с пониманием». Это заявление вызвало возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой, заподозрившей писателя-иноагента в предательстве.