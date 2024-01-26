Писателя Акунина объявили в розыск

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был объявлен в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел России. Статья, по которой его хотят привлечь к ответственности, при этом не указывается.

Григорий Чхартишвили (настоящее имя писателя. — NEWS.ru), 20.5.1956. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе розыска.

Минюст России внес Акунина в реестр иноагентов 12 января. Ведомство уточнило, что писатель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о России, а также вооруженных силах страны. Кроме того, он принимал участие в сборе средств на поддержку украинской армии, говорится в пояснении.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними он заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.