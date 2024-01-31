Борис Акунин лишился авторских прав и денег за пьесу «1881» Александринский театр отказал Борису Акунину в авторских правах на пьесу «1881»

Александринский театр в Санкт-Петербурге сообщил писателю Борису Акунину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что он не имеет авторских прав на пьесу «1881». По словам Акунина, которые приводятся в его Telegram-канале, руководство театра подчеркнуло, что авторство произведения принадлежит культурному учреждению.

В пояснительной части сообщения, как уточнил писатель, указано, что пьеса «1881», по сути, является компиляцией исторических материалов. Сам Акунин добавил, что ему отказали в выплате гонораров, но тут же оговорился, что не получал денег и раньше.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними писатель заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.

Позже стало известно, что писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) был объявлен в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел России. Статья, по которой его хотят привлечь к ответственности, при этом не указывается.