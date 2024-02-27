Басманный суд арестовал счета супруги Акунина Суд арестовал имущество и счета жены Акунина на 6 млн рублей

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press

Борис Акунин с женой Эрикой

Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Эрики Чхартишвили сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ограничения наложены до 14 июня.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительные меры в виде ареста на счета и имущество Эрики Чхартишвили на общую сумму порядка 6 млн рублей. Арест наложен до 14 июня, — сказали в пресс-службе.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. В разговоре с ними писатель заявил, что считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России. Позднее в базе МВД появилась информация о том, что писатель объявлен в розыск.

В январе Александринский театр в Санкт-Петербурге сообщил Акунину, что тот не имеет авторских прав на пьесу «1881». По словам писателя, руководство театра подчеркнуло, что авторство произведения принадлежит культурному учреждению. А в театре заявили, что произведение, по сути, является компиляцией исторических материалов.