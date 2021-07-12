Леонардо Ди Каприо обещал помочь в борьбе с пожарами в Якутии

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо пообещал активистке из Якутии Розе Дьячковской посодействовать решению острой проблемы Сибири — тушению лесных пожаров. Девушка писала артисту в директ в Instagram, отмечала в постах и делала всё для привлечения его внимания к проблеме, передаёт Пятый канал.

Я услышал вас, моё руководство изучит вопрос, затем мы поговорим с ответственными лицами, чтобы узнать, чем мы можем помочь, — ответил спустя время Ди Каприо.

Дьячковская убеждена, что пожары в Якутии — это проблема всего мира. В России к решению вопроса присоединились такие звёзды, как Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Сергей Зверев и другие. Несмотря на это, активистка хотела подключить и Ди Каприо. Она знала, что ранее голливудский актёр активно освещал проблему природных пожаров в Амазонии.

Леонардо Ди Каприо известен миру как актёр, однако кроме этого он занимается и общественными делами. Обладатель «Оскара» является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли. В беседе с Дьячковской Ди Каприо отметил, что будет молиться за благополучие Сибири.

Недавно Ди Каприо разместил в своих соцсетях первый кадр нового фильма режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Съёмки начались в апреле 2021 года.

Ди Каприо и Скорсезе сотрудничают почти 20 лет. Актёр сыграл главные роли во многих фильмах метра: «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010), «Волк с Уолл-стрит» (2013). Кроме того, компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной».