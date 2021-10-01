«Королевские кобры» Ивлеевой: что за шоу и почему о нём гудит весь Интернет

Блогер Анастасия Ивлеева выпустила новое дрэг-шоу на YouTube «Королевские кобры», где участники выступают перед публикой в ярких женских образах. Первый же выпуск вызвал бурую негодования: среди недовольных оказались как зрители, так и представители российской власти. Шоу Ивлеевой предложили запретить, а саму блогершу незамедлительно отправить в тюрьму. Почему «Королевские кобры» вызвали такой резонанс и что представляет собой дрэг-культура в России — в материале NEWS.ru.

«Королевские кобры» и кричащая матом Ивлеева

В «Королевских кобрах» участвуют дрэг-квин — это артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду для выступления. Обращаться к ним принято в женском роде, а главная задача дрэг-квин как артистов — перенять все черты, считающиеся исключительно женскими, и гиперболизировать.

Хотя дрэг-артисты не обязательно являются геями или транссексуалами, дрэг-культура всё равно остаётся частью ЛГБТ-движения и выражает протест против ущемления прав секс-меньшинств в некой театральной и карикатурной форме. Шоу подобного «Королевским кобрам» формата, как правило, активно разрушают гомофобию и избавляют общество от всякого рода стигм. Именно этот факт стал главной причиной для первой волны недовольства шоу Ивлеевой.

Кадр из видео youtube.com

В «Королевских кобрах», как считают пользователи Сети и ЛГБТ-активисты, не хватает глубины, а дрэг-мир показан как поверхностная форма развлечения, которая не несёт в себе никакой пользы. По мнению зрителей, Ивлеева убрала всю политизированность темы дрэг-шоу и оставила «блёстки и танцы фриков». Согласно концепции программы, Ивлеева вместе со вторым приглашённым ведущим объявляет соревнующихся в эпатажности и пластичности дрэг-квин. После выступления зрители с помощью аплодисментов определяют, кто из двух участниц стал лучшей и попадёт в финал.

Артисты большие молодцы, но организация ужасная, на уровне школьного утренника. Никакой подготовки. Дрэг-шоу — это очень круто и популярно, да во всём мире их снимают, давно ждала такого в России. Но тут смотреть нечего, кроме кричащей матом Ивлеевой. Всё сумбурно и непонятно, — пишут пользователи под первым выпуском шоу.

Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму из-за дрэг-шоу

Зрители YouTube критикуют создателей шоу за плохое качество съёмки и отсутствие летающих камер, вследствие чего кадр становится чрезмерно статичным. Сами номера пользователи Сети называют «колхозными» номеров и отсутствия организованности. Но наиболее резкие и серьёзные претензии к Ивлеевой звучат из уст недовольных родителей и представителей власти.

Кадр из видео youtube.com

«Королевских кобр» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. С соответствующими жалобами уже выступили депутат Госдумы Виталий Милонов и актриса Мария Шукшина, которая отнесла такие шоу к «развращённым».

Какая-то больная девица ведёт передачи, где соревнуются больные извращенцы. Любой мужчина, переодевающийся женщиной, если это не Верка Сердючка, — это больной извращенец. Ивлееву — в тюрьму. Пусть конкурсы на зоне организует, — отметил Милонов в беседе с НТВ.

Почему Верка Сердючка стала исключением, Милонов объяснять не стал. Также он не упомянул о том, что дрэг-культура, прикрываясь ёмким словом «пародия», давно существует в российском шоу-бизнесе. Переодевания мужчин в женщин с целью создания карикатурных образов были и остаются частью множества развлекательных телепередач, в том числе КВН, «Кривое зеркало», Comedy Club.

Политический пиар и «взращивание гомофобии»

С аналогичными жалобами выступили и некоторые зрители, назвав подобный формат шоу «отвратительным». «Что за гадость», «Ужас, пошлятина, такое нельзя показывать», «Гомосеки везде», — пишут пользователи Сети. Однако ЛГБТ-активисты считают дрэг-шоу одним из видов искусства и уверены, что оно не представляет никакой опасности для общества.

Я считаю, что сексуальная ориентация, или гендерная идентичность, или трансгендерность не может нанести никакого вреда никому. Это, во-первых, личное дело каждого, а во-вторых, всё, что происходит в стране сейчас, это, по сути дела, дальнейшее взращивание гомофобии и трансфобии. И подобные проекты являются катализатором для дальнейших бурных дискуссий, бурной фантазии различных политиков и общественных деятелей, которые продолжают пиариться на этой теме и зарабатывать себе политический капитал, — высказался в беседе с NEWS.ru российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.

Авторы «Королевских кобр» предусмотрительно предупредили зрителей, что содержащийся в шоу контент предназначен для лиц, достигших 18 лет. В обширном дисклеймере в том числе указано, что «шоу не направлено на формирование нетрадиционных сексуальных установок».

Несмотря на это, Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец уже направила жалобы в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. Она призвала принять меры по устранению в Сети недопустимого контента, назвав «Королевских кобр» «шоу трансвеститов».

Кадр из видео, Александр Гудков youtube.com

В свою очередь, ЛГБТ-активисты предложили запретить показывать в Сети и на телевидении те фильмы мирового и советского кинематографа, где содержатся сцены с переодетыми в женщин мужчинами. К примеру, ЛГБТ-активист Алексеев рассудил, что при таком раскладе следовало бы запретить ленту «Здравствуйте, я ваша тётя!», где тоже присутствует элемент перевоплощения мужчины в женщину.