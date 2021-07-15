Коллега Алфёровой рассказала, лечат ли актрису «блатными» лекарствами

Коллега советской и российской актрисы Ирины Алфёровой опровергла в разговоре с KP.RU информацию о том, что артистку якобы лечат от коронавирусной инфекции «блатными» лекарствами на особых условиях в элитной клинике в Москве. Представители театра «Школа современной пьесы» также отметили, что к пациентке нет какого-то индивидуального подхода из-за её звёздного статуса.

Ирина Ивановна [Алфёрова] действительно проходит лечение. Народная артистка проходит лечение в обычной московской больнице, куда её доставили, так как в коронавирусном отделении именно этой клиники были свободные места. Никаких «блатных», «дефицитных», «очень дорогостоящих» лекарств ей не доставали. Лечение она получает по протоколу, как и все больные, — отметила знакомая актрисы.

По данным издания, близкие актрисы подчёркивают, что Алфёрова не отказывалась от госпитализации. Болезнь женщина переносила в очень тяжёлой форме, но не была в критическом состоянии, получала кислородотерапию, за её состоянием круглосуточно следили медики. 13 июля ей стало лучше — кризис миновал. Сейчас артистка пошла на поправку, но пока находится в больнице. Муж Алфёровой — актёр Сергей Мартынов — всё ещё в тяжёлом состоянии.

Накануне о самочувствии Ирины Алфёровой рассказал худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. По словам руководителя, народная артистка РФ уже перенесла кризис и сейчас заботится о своём муже, который находится с ней в одной палате.

Ирина Алфёрова известна по роли Констанции в советской картине «Д’Артаньян и три мушкетёра». Вместе с бывшим мужем Александром Абдуловым актриса снялась в фильме «С любимыми не расставайтесь». С 1993 года она является актрисой театра «Школа современной пьесы».

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