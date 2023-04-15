Кинокритик назвал отмену Козловского травлей актера Кинокритик Шнейдеров назвал требования депутатов отменить Козловского травлей актера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Ситуация с отменой артистов в России стала напоминать охоту на ведьм. Такое мнение в беседе с NEWS.ru озвучил кинокритик Давид Шнейдеров. Претензии к актеру Даниле Козловского, чьи выступления с спектаклях требуют отменить из-за высказываний о спецоперации и поездки в США, критик назвал травлей.

Написали донос на Козловского, на Диану Арбенину. Отмена концертов групп «ДДТ», «Сплин», «Би-2»... Очень опасная тенденция раскола и травли внутри общества, — высказал мнение Давид Шнейдеров.

10 апреля первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления актера Данилы Козловского после поездки в США. Соответствующее письмо депутат направил министру культуры России Ольге Любимовой. В разговоре с NEWS.ru Гусев высказал мнение, что актер намерен сыграть главные роли в фильмах об СВО и улететь на «звездные гонорары» в Соединенные Штаты.

За отмену выступлений актера, которые вскоре должны состояться в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, также высказался член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Согласно письму, направленному на имя председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, запрет на выступления также должен коснуться актрисы Ксении Раппопорт, которая вместе с Козловским высказывалась против проведения специальной военной операции.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Его насторожили публичные высказывания актера о спецоперации и призывы выходить на митинги.

Однако 14 апреля Козловский опроверг утверждение Виталия Бородина о наличии у него гражданства США. Артист заявил, что общественник использует домыслы в качестве обвинений. Также актер пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он активно принимает участие. Козловский опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.