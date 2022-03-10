Ходорковский попал в тренды YouTube после блокировки канала Соловьёва

Блокировка YouTube-канала журналиста Владимира Соловьёва «Соловьёв Live» привела к существенным изменениям списка самых популярных программ видеохостинга. В отсутствие телеведущего в тренды попал новый выпуск, вышедший на канале бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, где он рассуждает о специальной военной операции РФ на Украине, обратил внимание журналист NEWS.ru.

О блокировке видеохостингом YouTube канала «Соловьёв Live», имевшего 1,5 млн подписчиков и неизменно попадавшего в тренды, стало известно 8 марта. Как сообщалось, основной и резервный каналы Владимира Соловьёва были заблокированы в связи с нарушением условий использования видеохостинга.

Ранее видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium и спонсорство, дающее допуск к эксклюзивному контенту. Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России.

10 марта Центральный районный суд города Минска постановил, что три видео на YouTube-канале «вДудь» российского журналиста Юрия Дудя содержат «экстремистские материалы. Речь идёт об интервью с комиком Славой Комиссаренко, выпуске про Telegram-канал NEXTA и о фильме «Как жить, если лишают родины» о политэмигрантах из Белоруссии.