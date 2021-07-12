В Белоруссии признали экстремистскими материалы YouTube-канала «вДудь»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле планирует посетить Россию. Как сообщает ТАСС, подготовка к визиту уже ведётся, однако суть вопросов, которые планируется затронуть в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, не раскрывается.

Мы находимся на подготовительном этапе и должны сделать всё, чтобы [визит] получился насыщенным и на высоком уровне, — сказал Пашинян. Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что недавний визит Пашиняна...