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В Белоруссии признали экстремистскими материалы YouTube-канала «вДудь»

10:46, 10 марта 2022
В Белоруссии признали экстремистскими материалы YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь Фото: yurydud/instagram.com
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Центральный районный суд города Минск постановил, что три видео с YouTube-канала «вДудь» российского журналиста Юрия Дудя содержат «экстремистские материалы», сообщает Telegram-канал Baza. Речь идёт об интервью с комиком Славой Комиссаренко, выпуске про Telegram-канал NEXTA и о фильме «Как жить, если лишают родины» о политэмигрантах из Белоруссии.

Материалы Youtube-канала «вДудь» признаны в Белоруссии экстремистскими. Такое решение принял суд Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД, говорится в сообщении.

Лига безопасного интернета ранее попросила Генпрокуратуру и Минюст провести проверку о наличии иностранного финансирования у блогера Юрия Дудя. В случае подтверждения получения средств из-за границы Дудя могут признать иноагентом.

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