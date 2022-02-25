Екатерина Мизулина попросила проверить Дудя по признакам иноагента

Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру и Минюст провести проверку о наличии иностранного финансирования у блогера Юрия Дудя, сообщила глава организации Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале. В случае подтверждения получения средств из-за границы Дудя могут признать иноагентом.

<...> В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, [организация просит] признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России, — написала Мизулина.

23 февраля Дудь выступил в своём Telegram-канале против военного конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что вырос в РФ, это его родина, но он также поддерживает в эти дни Украину — родину родных и друзей. Дудь подчеркнул, что «с нежностью и любовью носит триколор на предплечье».

Ранее Следственный комитет начал проверку публикаций в соцсетях участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (лицо, исполняющее функции иностранного агента) по ч. 1 ст. 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», подразумевающей наказание вплоть до одного года лишения свободы.