Соловьёв прослезился в прямом эфире после слов Симоньян о войне

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Перед 23 Февраля и 8 Марта мошенники начали активно рассылать россиянам вредоносные промокоды. Они поступают под видом акций от имени популярных онлайн-магазинов и брендов. Об этом рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко.

Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с...