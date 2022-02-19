Соловьёв прослезился в прямом эфире после слов Симоньян о войне
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:29, 21 февраля 2022
Владимир СоловьёвФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Тележурналист Владимир Соловьёв прослезился после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о Донбассе во время прямого эфира политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Медиаменеджер выступила с речью про конфликт на востоке Украины и процитировала стих «Подслушанный разговор» Роберта Рождественского, после чего ведущий не смог сдержать эмоции. Видео доступно на официальном YouTube-канале телеканала «Россия 1».
Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведёт, — прокомментировал Соловьёв выступление Симоньян.
Пользователи Сети поддержали речь главного редактора RT и отметили искренность реакции телеведущего.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянами. При этом украинские власти не против угождать своим американским кураторам и сами стремятся превратить Украину в «антиРоссию», забывая об общих исторических корнях. Политик подчеркнул, что Украина реализует антироссийский курс благодаря тем «предателям», которые пришли к власти на Украине.