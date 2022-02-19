Зеленского толкают к войне между славянами, заявили в Госдуме

США подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию войны между славянами, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. При этом украинские власти не против угождать своим американским кураторам и сами стремятся превратить Украину в «антиРоссию», забывая об общих исторических корнях.

США толкают Зеленского к развязыванию войны между славянскими народами​​​. Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, — сказал Шеремет.

Политик подчеркнул, что Украина реализует антироссийский курс благодаря тем «предателям», которые пришли к власти на Украине.

Разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах, сообщил ранее министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. И в случае если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников.

При этом бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал разместить американские войска на территории Украины. По мнению бывшего дипломата, это единственные гарантии, которые сработают.

Вечером 20 февраля Народная милиция ЛНР сообщила об обстрелах со стороны военных подразделений Украины по всей линий соприкосновения. В ведомстве добавили, что, предположительно, речь идёт о подготовке Киева к наступлению.