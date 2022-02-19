Минобороны: Украина не заметила ударных войск России на своей границе

Разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ICTV. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. И в случае если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников.

На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирования ударной группировки, но это не значит, что они при желании не смогут её развернуть, потому риски остаются, — сказал министр.

По его словам, сейчас эскалация наблюдается именно в Донбассе. Резников уверен, что нападения России в ближайшие дни не будет и говорить об этом «неуместно», при этом ВСУ готовы к сопротивлению и встрече российских войск в случае «вторжения».

На вечер 20 февраля более 53 тысяч беженцев из непризнанных Луганской и Донецкой республик пересекли границу России, рассказал ранее News.ru врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. В ближайшее время будет решаться вопрос с продолжением учебного процесса для эвакуированных детей. По его словам, в Министерстве образования области уже выразили готовность помочь детям найти школы.