Чуприян: более 53 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу России

На вечер 20 февраля более 53 тысяч беженцев из непризнанных Луганской и Донецкой республик пересекли границу России, рассказал корреспондентам NEWS.ru врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

К 19:00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы и вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения. За 20 февраля в другие регионы РФ из Ростовской области ушли шесть составов поездов. На следующие сутки планируется отправить 15. За медпомощью обратилось 419 человек, из них 74 ребёнка, — сказал Чуприян журналистам.

Врио министра также сообщил, что среди прибывших есть люди, сдавшие положительные ПЦР-тесты.

Мы сделали уже 700 тестов ПЦР. Есть положительные тесты, их незначительно — около 30, но они госпитализированы, медицинское учреждение отреагировало, — отметил он.

Врио главы ведомства по чрезвычайным ситуациям добавил, что также будет решаться вопрос с продолжением учебного процесса для эвакуированных детей. По его словам, в Министерстве образования области уже выразили готовность помочь детям найти школы.

Ранее он сообщил, что выплаты в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса.

Готовность принять жителей Донбасса выразили более 30 российских регионов. Днём 20 февраля в Ростовскую область прибыло более 30 тысяч человек из Донбасса, рассказал ранее заместитель министра по региональной политике области Сергей Тюрин. Замминистра также сообщил, что в 100 пунктах временного размещения находилось 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка.