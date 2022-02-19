По состоянию на 20 февраля в Ростовскую область прибыло более 30 тысяч человек из Донбасса. Об этом журналистам NEWS.ru рассказал заместитель министра по региональной политике области Сергей Тюрин. Замминистра также сообщил, что в 100 пунктах временного размещения сейчас находится 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка. Тюрин сообщил, что беженцы уже начали обращаться для получения материальной помощи.

По данным пограничного управления ФСБ РФ по области, на данное время границу пересекли более 30 тысяч граждан. На территории региона в 100 пунктах временного размещения сейчас находится 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка. Также из Ростовской области было отправлено 5 составов поездов в Воронежскую, Курскую и Волгоградскую области. Из региона выехало 4340 человек. 2437 уже обратились для получения единовременной денежной помощи. 479 человек уже её получили. Сейчас на территории области готовы к приёму граждан 188 пунктов временного размещения общей вместимостью 13 897 человек, — сообщил Тюрин.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

Ранее сообщалось, что в Россию из ДНР и ЛНР прибыли свыше 40 тысяч беженцев. Они размещены в Ростовской области, а также направляются в другие регионы.

Готовность принять жителей Донбасса выразили более 30 российских регионов. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей после просьбы о помощи губернатора Ростовской области Василия Голубева.