Врио главы МЧС РФ Чуприян рассказал про условия содержания беженцев

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Чуприян распорядился обеспечить беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской республик всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи, передаёт слова главы ведомства «Российская газета». Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выплатить каждому прибывающему по 10 тысяч рублей.

Размещённых беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, средствами связи, доступом в Интернет, — сказал Чуприян.

Согласно его информации, в субъектах РФ, расположенных вдоль границы с Украиной, подготовлено и введено в эксплуатацию 280 пунктов временного размещения. Их количество растёт, как и число российских регионов, предлагающих помощь в размещении эвакуируемых.

Минфин России уже 18 февраля перечислил Ростовской области средства на выплаты всем беженцам из ДНР и ЛНР. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.

С 10 утра 19 февраля власти Ростовской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа беженцев. Чуприян одобрил решение, поскольку оно облегчит принятие юридических решений.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области могут разместить у себя прибывающих беженцев с востока Украины. Позже о возможности принять беженцев сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских.