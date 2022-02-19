Врио главы МЧС РФ Чуприян рассказал про условия содержания беженцев
Врио главы МЧС РФ Чуприян: беженцев снабдят питанием, связью и доступом в Интернет
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:52, 19 февраля 2022
Александр ЧуприянФото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Чуприян распорядился обеспечить беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской республик всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи, передаёт слова главы ведомства «Российская газета». Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выплатить каждому прибывающему по 10 тысяч рублей.
Размещённых беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, средствами связи, доступом в Интернет,— сказал Чуприян.
Согласно его информации, в субъектах РФ, расположенных вдоль границы с Украиной, подготовлено и введено в эксплуатацию 280 пунктов временного размещения. Их количество растёт, как и число российских регионов, предлагающих помощь в размещении эвакуируемых.
Минфин России уже 18 февраля перечислил Ростовской области средства на выплаты всем беженцам из ДНР и ЛНР. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из ДНР и ЛНР.
С 10 утра 19 февраля власти Ростовской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа беженцев. Чуприян одобрил решение, поскольку оно облегчит принятие юридических решений.
Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области могут разместить у себя прибывающих беженцев с востока Украины. Позже о возможности принять беженцев сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских.