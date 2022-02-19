Ещё один российский регион готов принять беженцев из Донбасса

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 798 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 344 755 жителей страны, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие 24 часа выявлено 179 147 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились около 15,2 млн россиян. За сутки госпитализированы 15 062 человека. При этом из больниц...