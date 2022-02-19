18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Ещё один российский регион готов принять беженцев из Донбасса

Ульяновская область сообщила о готовности принять беженцев
12:27, 19 февраля 2022
Ещё один российский регион готов принять беженцев из Донбасса Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ульяновская область сообщили о готовности принять беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской республик. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что беженцы из Донбасса могут быть направлены ещё в семь регионов, помимо Ростовской области.

Губернатор Алексей Русских заявил, что наш регион примет жителей Донецкой и Луганской народных республик, покинувших пределы роды из-за угрозы военных действий и атаки со стороны Украины. Для беженцев организуют сбор гуманитарной помощи,сообщает РИА Новости.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области могут разместить у себя прибывающих беженцев с востока Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео