Ещё один российский регион готов принять беженцев из Донбасса
Ульяновская область сообщила о готовности принять беженцев
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:27, 19 февраля 2022
Губернатор Ульяновской области Алексей РусскихФото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
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Ульяновская область сообщили о готовности принять беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской республик. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что беженцы из Донбасса могут быть направлены ещё в семь регионов, помимо Ростовской области.
Губернатор Алексей Русских заявил, что наш регион примет жителей Донецкой и Луганской народных республик, покинувших пределы роды из-за угрозы военных действий и атаки со стороны Украины. Для беженцев организуют сбор гуманитарной помощи, — сообщает РИА Новости.
Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области могут разместить у себя прибывающих беженцев с востока Украины.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.