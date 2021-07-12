Более 40 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию

К настоящему моменту в Россию из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыли свыше 40 тысяч беженцев. Они размещены в Ростовской области, а также направляются в другие регионы. Об этом рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян, передаёт РИА Новости.

Более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области, — сказал он.

Чуприян уточнил, что беженцы находятся в 92 пунктах временного размещения, организованных на территории региона. Кроме того, около двух тысяч жителей Донбасса отправлены поездами в Воронежскую и Курскую области.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

Готовность принять жителей Донбасса выразили более 20 российских регионов. Чуприян распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи. Кроме того, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей.