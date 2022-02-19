Чуприян: выплаты в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса

Выплаты в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передаёт ТАСС. Также, по его словам, в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыло 53 тысячи человек.

Выплаты в 10 тыс. рублей получили 700 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, — сообщил он.

По состоянию на 20 февраля в Ростовскую область прибыло более 30 тысяч человек из Донбасса, рассказал ранее заместитель министра по региональной политике области Сергей Тюрин. Замминистра также сообщил, что в 100 пунктах временного размещения сейчас находится 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка. Тюрин сообщил, что беженцы уже начали обращаться для получения материальной помощи.

Также в Нижегородской области ожидается прибытие около 1000 человек из Донбасса. По приезде для них будет организован подвоз до пунктов временного размещения.