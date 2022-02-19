В Нижегородской области ожидается прибытие 1000 беженцев из Донбасса

В Нижегородской области ожидается прибытие около 1000 человек из Донбасса. По приезду для них будет организован подвоз до пунктов временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба правительства области, передаёт региональный портал NEWSNN.ru.

Мы сделали все необходимое для того, чтобы принимать и размещать людей. В первую очередь, будут задействованы объекты социальной инфраструктуры, соответствующие необходимым требованиям, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

По состоянию на 20 февраля в Ростовскую область прибыло более 30 тысяч человек из Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра по региональной политике области Сергей Тюрин. Замминистра также сообщил, что в 100 пунктах временного размещения сейчас находится 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка. Тюрин сообщил, что беженцы уже начали обращаться для получения материальной помощи.

Готовность принять жителей Донбасса выразили более 30 российских регионов. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи.