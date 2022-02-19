Климкин призвал разместить американские войска на Украине

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал разместить американские войска на территории Украины. По мнению бывшего дипломата, это единственные гарантии, которые сработают. Он отметил, что любые другие гарантии со стороны западных стран — это всего лишь «разговоры», сообщает РИА Новости.

Единственная гарантия — это американские войска на нашей территории​​​. Ну, конечно, не так чтоб это были классические базы НАТО. Это гарантии безопасности Соединённых Штатов, — заявил Климкин.

Он указал на то, что во многих странах, которые получили гарантии от США, размещены войска на территории. До вступления в НАТО только гарантии США могут быть действенными, считает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства. По его словам, Украина должна «поднимать стоимость вторжения на её территорию».

Как сообщил ранее министр обороны Украины Алексей Резников, разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. И в случае если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников. По его словам, сейчас эскалация наблюдается именно в Донбассе. Резников уверен, что нападения России в ближайшие дни не будет и говорить об этом «неуместно», при этом ВСУ готовы к сопротивлению и встрече российских войск в случае «вторжения».