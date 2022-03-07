Аккаунт Владимира Соловьёва заблокирован на YouTube

Google заблокировал аккаунт российского журналиста Владимира Соловьёва. Страницы «Соловьёв LIVE» и «Смотрим. Весь Соловьёв» не открываются в Сети.

Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube, — сказано в сообщении при попытке зайти на страницу журналиста.

Что именно из условий видеохостинга нарушил журналист, пока не поясняется.

https://www.youtube.com/channel/UCPkDvaKV6u6FgM650A0pdCA

Удаление основного и резервного каналов «Соловьев Live» подтвердил автор проекта Владимир Соловьёв.

Уже через 5 часов мы выйдем в прямой эфир Соловьев Live. Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google. Ссылку на YouTube трансляцию мы разместим непосредственно перед эфиром, — написал журналист в своём Telegram-канале.

C 1 марта Google после блокировки YouTube-каналов, связанных с изданиями RT и Sputnik, ограничили рекомендации для ряда государственных СМИ. Платформа объяснила это намерением «сорвать кампании по дезинформации в Интернете».

Сам Владимир Соловьёв накануне попал под санкции, которые против него объявила Канада. В числе россиян, попавших под ограничения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и ещё пять человек.

ТАСС со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо отмечает, что имена попавших под ограничения были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, который в данный момент отбывает срок в российской тюрьме.