Аккаунт Владимира Соловьёва заблокирован на YouTube

Удаление основного и резервного каналов «Соловьев Live» подтвердил автор проекта Владимир Соловьёв.
Уже через 5 часов мы выйдем в прямой эфир Соловьев Live. Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google. Ссылку на YouTube трансляцию мы разместим непосредственно перед эфиром, — написал журналист в своём Telegram-канале.
C 1 марта Google после блокировки YouTube-каналов, связанных с изданиями RT и Sputnik, ограничили рекомендации для ряда государственных СМИ. Платформа объяснила это намерением «сорвать кампании по дезинформации в Интернете».
Сам Владимир Соловьёв накануне попал под санкции, которые против него объявила Канада. В числе россиян, попавших под ограничения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и ещё пять человек.
ТАСС со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо отмечает, что имена попавших под ограничения были взяты из списка, ранее составленного Алексеем Навальным, который в данный момент отбывает срок в российской тюрьме.