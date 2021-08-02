Подготовленному к полёту космонавту предпочли актёров

Готовившемуся к полёту всю жизнь космонавту Андрею Бабкину предпочли актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, рассказал в программе «Редакция» инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов. Культурные деятели отправятся в космос, поскольку будут задействованы в фильме «Вызов», который «Роскосмос» снимает совместно с Первым каналом.

Хохлов заявил, что космонавты проектом «Роскосмоса» недовольны, потому что для работы над фильмом была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа. К тому же Бабкин, которому сейчас больше 50 лет, всю жизнь готовился, а в его поддержку никто даже не выступил, отметил инженер-конструктор.

Вместо того чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полётов, и весь этот план был перекроен, — сказал он.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд были одобрены госкомиссией для полёта в открытый космос. После подготовки они приступят к съёмкам ленты «Вызов».

Ранее сообщалось, что Пересильд показала своё фото в настоящем космическом скафандре. Вместе с актрисой запечатлены режиссёр будущей картины и космонавт Антон Шкаплеров.