Гордость Крыма: как «Херсонес Таврический» вошёл в число лучших музеев мира Глава фонда «Моя история» Иван Есин рассказал о новом сезоне спектакля «Грифон» и развитии музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе

Фото: Пресс-центр «Россия — моя история»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

11 июня состоится главное событие лета в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»: на специально созданной составной сцене, установленной в руинах древнего городища, начнётся уже четвёртый сезон показа спектакля «Грифон».

Об особенной постановке, сочетающей в себе историю, театр и мультимедийные технологии, а также о развитии музея и уникальном историко-археологическом парке, который откроется на прилегающих к заповеднику территориях к 2024 году, NEWS.ru рассказал руководитель фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин.

С момента воссоединения Крыма с Россией фонд занимается развитием и музеефикацией «Херсонеса Таврического», благодаря чему в прошлом году его посетили миллион туристов, а сам «Херсонес» был включён в десятку лучших музеев мира.

«Время начала спектакля варьируется в зависимости от захода солнца»

— Показы спектакля «Грифон» проходят под открытым небом. Почему вы выбрали именно такое решение? В обычном театре эффект был бы другой?

— Безусловно. Большие площадные действа под открытым небом создают совершенно другую атмосферу. В театре мы были бы связаны конкретными подмостками, муляжами. Здесь же у нас всё аутентично. «Грифон» — это рассказ про древний город Херсонес именно в Херсонесе, который, помимо своего безусловного цивилизационного и сакрального значения, ещё и является купелью нашей культуры, здесь находится древнейший на территории России театр.

Фото: NEWS.ru Иван Есин — управляющий директор Фонда гуманитарных проектов

Уникальность «Грифона» не только в том, что он проходит на фоне настоящих, естественных декораций под звёздным крымским небом, фактически на фоне древней античной стены, но и в продолжительности показов. В этом году мы стартуем 11 июня и планируем дать не менее 15 спектаклей за весь сезон. Опыт показал, что такой формат пользуется особой популярностью. За четыре года «Грифон» стал способом вечернего увлекательного времяпрепровождения для туристов. Время начала спектакля варьируется в зависимости от захода солнца, это важно для драматургии спектакля.

Спектакль длится чуть более часа, за это время благодаря слаженной работе сценаристов, драматургов, режиссёров нам удаётся рассказать основные вехи истории не только самого Херсонеса, но и фактически всей крымской земли от VI века до нашей эры, когда первые греки-переселенцы приезжают на территорию Крымского полуострова, до наших дней.

Вообще, когда мы говорим о Херсонесе, важно помнить, что там фактически слоями проходит не только история России, но и всей западной цивилизации.

Херсонес, Керчь и другие города Северного Причерноморья — это то, что делает Россию наследницей античной эпохи и Византии. Например, Швеция, Дания, Норвегия не могут похвастаться тем, что они хранят это наследие, а мы можем. Оно есть и за последние годы активно реставрируется, разрабатываются новые формы музейного показа. Такие спектакли под открытым небом, как «Грифон», призваны подчеркнуть значимость самого места и сформировать интерес к его посещению.

Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история».

В спектакле задействовано огромное содружество актёров, танцоров, акробатов — всего на сцене появляется порядка 80 персонажей. И каждый сезон — огромное испытание на сплочённость коллектива. В это время на фоне древних архитектурных объектов нужно всё сделать очень грамотно, правильно и ни в коем случае не затронуть культурное наследие, чему мы уделяем особое внимание.

— Что нового ждёт зрителей в этом году?

— Будут новые дети-актёры — исполнители главных ролей. По сюжету Маше и Ване, которые являются проводниками по спектаклю и истории, 10 и 12 лет. В этом году мы впервые провели открытый кастинг, где могли принять участие все дети Севастополя. Ранее был закрытый отбор.

Мы вынуждены проводить дополнительные кастинги на эти роли, потому что за год ребята очень сильно вырастают, а для нас очень важно сохранить драматургическое единство спектакля. Но стараемся по возможности сохранить ребят в спектакле: многие исполнители ролей Маши и Вани в предыдущих сезонах переходят на другие роли.

— Один из новых мальчиков очень похож на Гарри Поттера. Вы специально искали такой типаж?

— Абсолютно нет. Открытый кастинг в Севастополе проводила режиссёр Наталья Слепченко, мы отбирали ребят по актёрскому таланту. Это был свободный кастинг, о котором мы объявили заранее.

Мы считаем, что мальчик похож на себя, и очень надеемся, что он очень понравится зрителям.

Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон» Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон» Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон» Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон» Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон»

«Это город, с которым мы все связаны пуповиной»

— Вместить две с половиной тысячи лет в часовой формат непросто. Какие реперные точки в спектакле?

— Во-первых, это история, связанная с древнегреческой колонией. Мы рассказываем один из самых популярных мифов о спасительнице города Гикии, раскрывшей в день своей свадьбы заговор, в результате которого босфорцы должны были захватить Херсонес. Ради своего города она пожертвовала любовью и таким образом защитила Херсонес, предотвратив его коварный захват.

Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история».

Дальше мы уходим в средневековый период: князь Владимир, осада города его дружиной, принятие христианства. Эта огромный пласт, и здесь, как мне кажется, очень удачное прозрение драматурга (автор пьесы — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). — NEWS.ru) заключалось в том, что эту историческую фабулу мы вложили в речь принцессы Анны, обещанной князю Владимиру в качестве жены (именно это породнило его с императорским византийским домом).

Не будем забывать, что князь Владимир крестился с дружиной именно в Херсонесе и уже позже отправился крестить Русь в Киев.

Если бы мы рассказывали эту историю последовательно, наверное, это было бы очень монотонно. Поэтому мы вложили это всё в монолог царицы Анны, которая только-только собиралась посетить Херсонес: её переживания, отрывочные сведения о князе Владимире и монолог о будущем, которого она тогда не знала, стали основой для средневекового сюжета.

Потом мы переносимся через много веков и оказываемся в Крыму периода Екатерины, знакомимся с героем Суворова. А мы знаем из документов, что в XVIII веке Суворов был в окрестностях нынешнего Севастополя. Здесь мы говорим и о крымском ханстве, и о проблеме невольников, которых угоняли с территории России, и о вхождении Крыма в состав Российской империи.

Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история». Фото: Пресс-центр «Россия - моя история».

Затем — период первой обороны Севастополя, мы видим Дашу (Даша Севастопольская — сестра милосердия, участница первой обороны Севастополя в 1854–1855 годах. — NEWS.ru) как героиню сопротивления и служения по отношению как к своим солдатам, так и к противнику.

В конце спектакля наши герои переносятся в Великую Отечественную войну и делают сложный нравственный выбор. Всего рассказывать не буду, я бы хотел, чтобы как можно больше зрителей увидели «Грифон» своими глазами.

— В чём главная задача спектакля?

— Для нас очень важно, чтобы зритель понял, что Херсонес, Севастополь — это не просто город на карте, а та точка, с которой он связан, можно сказать, пуповиной. Из этой точки пошли все мы. После просмотра спектакля многие начинают совершенно по-другому смотреть на древние стены, дома, базилики, которые есть в Херсонесе.

Каким будет историко-археологический парк в Херсонесе в 2024 году?

— В каком состоянии вы увидели Херсонес, когда приехали туда впервые в качестве человека, ответственного за его возрождение и развитие?

— Впервые мы увидели Херсонес в 2014 году, когда приехали большой группой фонда и Министерства культуры России.

Фото: NEWS.ru Иван Есин — управляющий директор Фонда гуманитарных проектов

Сразу стало понятно, что это уникальный памятник, находившийся в неподобающем состоянии. Портовая часть была полностью заросшей, огромное количество мусора. Древние стены были исписаны непонятными надписями, оставленными нашими современниками.

В украинский период музей находился в запустении: множество сувенирных киосков по всей центральной аллее, рядом с архитектурными памятниками продавали квас. В целом музей был превращён в провинциальную, абсолютно не соответствующую своему значению точку.

Наша основная задача была в том, чтобы с учётом всех требований российского законодательства к объекту культурного наследия раскрыть его потенциал. Территория музея-заповедника — порядка 40 гектаров, и в течение первых трёх лет мы занимались расчисткой, выкорчёвыванием деревьев и кустарников, разрушавших древнюю кладку, вывозом археологических отвалов, которые раньше просто складировались там же.

С 2014 года музей совершил огромный скачок в развитии, и сегодня Херсонес посещают более одного миллиона людей в год. Все они идут по грунту рядом с археологическим памятником, и это не проходит для него бесследно. Мы руководствовались примерами музеев античного периода, Византии в Италии, Турции, Греции и с учётом рекомендаций Министерства культуры, Эрмитажа, Института наследия проложили дорожно-тропиночную сеть, которая задаёт определённые направления для посетителей и снижает антропогенную нагрузку.

Фото: Пресс-центр «Россия — моя история» Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Более того, сеть задаёт проход таким образом, что у людей не возникает желания забираться на сами древние объекты, а это тоже было одной из проблем в 2014 году. Мы помогли музею привести в порядок архив: с учётом более 150 тысяч единиц хранения это было просто необходимо.

И всё это время мы, конечно, планировали развивать территорию. Городище важно само по себе, но и археологические находки нуждаются в музейном показе. Совокупный объём экспозиционных площадей музея составлял 800 квадратных метров, это очень мало для 150 тысяч единиц хранения. И тогда Патриарший совет по культуре инициировал большой проект по созданию историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Была проведена огромная работа с Министерством обороны: воинские части, которые раньше находились в непосредственной близости от музея, перевели в другие места с улучшением условий для военных, школы водолазов, автобата. А всю примыкавшую к музею территорию в 21 гектар отдали для исследования археологам, чтобы при реализации проекта расширения музея ни в коем случае не потерять археологические памятники.

Поскольку место уникальное, была сформирована комплексная экспедиция, куда вошли Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербургский университет, Эрмитаж, Институт археологии Крыма и сам музей. И вот уже более года археологи вместе с представителями Минобороны проводят там раскопки.

Фото: Пресс-центр «Россия — моя история» Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

— Какие находки уже сделаны?

— Есть массовый материал, но есть и уникальные находки, их больше 200 тысяч. Это и золотые украшения, объём которых позволяет Херсонесу создать фактически свою золотую кладовую. И украшения древнегреческого, римского, средневекового периода. И предметы быта и утвари. И даже оружие. И архитектурные находки, как Героон — святилище, которое, как правило, посвящалось либо герою, либо основателю города.

У археологов есть предположение, что Героон, который они нашли, — место погребения основателя Херсонеса.

Также была обнаружена винодельня, где древние греки и римляне, видимо, готовили основу для вина. Сейчас стоит задача всё это законсервировать или музеефицировать.

— Сам музей пропорционально сделанным находкам пока не увеличился?

— Задача историко-археологического парка как раз заключается в том, чтобы на территории 21 гектара построить музейные комплексы, которые позволят в современном виде репрезентовать всё хранение музея. Таким образом мы решим проблему музейного показа того наследия, которое сейчас хранится в Херсонесе.

Фото: Пресс-центр «Россия — моя история»

— Программа развития «Херсонеса Таврического» разработана до 2025 года. В какой степени готовности строящиеся объекты и будут ли они открыты в срок?

— Мы сохраняем темпы строительства и планируем к 2024 году запустить весь историко-археологический парк в составе музея античности и Византии, музея христианства, международного археологического центра, филиала «Артека» — детского центра «Корсунь», детской школы искусств для школьников Севастополя.

Из провинциальной точки, какой «Херсонес Таврический» был до 2014-го, он уже стал одной из музейных жемчужин, но я уверен, что впереди его ждут ещё большие преображения.

В прошлом году международный сервис путешественников Tripadvizer включил «Херсонес Таврический» в число 10 лучших музеев мира на основе отзывов посетивших его людей. Для нас это важно, это даёт нам понимание, что мы движемся в верном направлении.