«Глупый и неумный старик»: Захар Прилепин о Макаревиче Писатель Захар Прилепин назвал Андрея Макаревича глупым и неумным стариком

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Андрей Макаревич

Писатель Захар Прилепин назвал лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича «глупым, неумным и на себя много берущим стариком», передает RTVI. По его словам, люди, которые придерживаются его взглядов, убеждены, что они «соль земли русской», и не считают остальных за людей. Помимо того, Прилепин заявил, что нормальных песен у Макаревича не было уже 30 лет.

У Андрея Вадимовича, как у части людей, исповедующих его взгляды, есть ощущение, что они соль земли русской, что они есть интеллигенция, а остальных они за людей не считают <...>. Да и заслуги его перед культурой все давние, никаких песен нормальных у Макаревича уже нет лет 30. Был советский певец Макаревич, хорошие песни сочинял про скворца. Сейчас тема закрыта, это глупый, неумный и на себя берущий много старик, — заявил писатель.

Прилепин также считает, что участники группы «Машина Времени» понимают, что их лидер периодически становится невменяем.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее прокомментировал создание в России Группы расследования антироссийской деятельности (ГРАД), одним из руководителей которой является Захар Прилепин. По его мнению, из-за стремления покарать артистов подобную организацию можно назвать «пережитком прошлого». Эксперт считает, что можно найти другие способы «призвать на свою сторону».