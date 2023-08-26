Вечером 26 августа директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни после болезни. В начале января 2023 года умерла его жена актриса Инна Чурикова, Панфилов пережил ее всего на семь месяцев.

11 мая стало известно, что Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Его поместили в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы.

Глеб Панфилов прославился как кинорежиссер и поставил немало театральных спектаклей, признанных событиями в культурной жизни страны. На его счету такие фильмы, как «Начало», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом», «Аквитанская львица», «Иван Денисович».

Кадры Глеба Панфилова на съемочной площадке и с супругой Инной Чуриковой — в галерее NEWS.ru.

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Кинорежиссер Глеб Панфилов (в центре) в павильоне студии «Ленфильм», 1975 год

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Кинорежиссер Глеб Панфилов (в центре) в павильоне студии «Ленфильм», 1975 год

Леонид Сергеевич Броневой (родился в 1928 году), Инна Михайловна Чурикова (родилась в 1943 году) (на втором плане) и русский кинорежиссер, сценарист народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Леонид Сергеевич Броневой (родился в 1928 году), Инна Михайловна Чурикова (родилась в 1943 году) (на втором плане) и русский кинорежиссер, сценарист народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов

Советский кинорежиссер, секретарь правления Союза кинематографистов СССР народный артист РСФСР Глеб Панфилов

Фото: Вячеслав Рунов/РИА Новости

Советский кинорежиссер, секретарь правления Союза кинематографистов СССР народный артист РСФСР Глеб Панфилов

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 1985 год

Фото: Александра Чумичева/ТАСС

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 1985 год

Актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год

Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год

Глеб Панфилов и Инна Чурикова с сыном Иваном

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Глеб Панфилов и Инна Чурикова с сыном Иваном

Съемки фильма (слева направо): операторы-постановщики Александр Ильховский и Михаил Агранович, режиссер Глеб Панфилов

Фото: Владимир Войтенко/ТАСС

Съемки фильма (слева направо): операторы-постановщики Александр Ильховский и Михаил Агранович, режиссер Глеб Панфилов

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2002 год

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2002 год

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2011

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2011

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2014 год

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2014 год