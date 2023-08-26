Глеб Панфилов умер, пережив Чурикову всего на семь месяцев: фото супругов

Фото: Nick Zonna/Zuma/TASS

Глеб Анатольевич Панфилов и актриса Инна Михайловна Чурикова, 2021 год

Вечером 26 августа директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни после болезни. В начале января 2023 года умерла его жена актриса Инна Чурикова, Панфилов пережил ее всего на семь месяцев.

11 мая стало известно, что Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Его поместили в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы.

Глеб Панфилов прославился как кинорежиссер и поставил немало театральных спектаклей, признанных событиями в культурной жизни страны. На его счету такие фильмы, как «Начало», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом», «Аквитанская львица», «Иван Денисович».

Кадры Глеба Панфилова на съемочной площадке и с супругой Инной Чуриковой — в галерее NEWS.ru.

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