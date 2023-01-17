В Москве простились с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Она умерла 14 января в возрасте 79 лет. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя. Проститься с актрисой театра и кино пришли её друзья и коллеги: заслуженная артистка России Людмила Поргина, народный артист России Виктор Раков, заслуженный деятель искусств Александр Адабашьян и другие. Экс-гендиректор «Московского дома книги» Надежда Михайлова поделилась, какой литературой интересовалась Инна Чурикова в последнее время, а народный артист России Виктор Раков рассказал, как сильно ждали в театре появления актрисы. Подробнее — в материале NEWS.ru.