Режиссера Панфилова госпитализировали с инсультом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глеб Панфилов

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом, сообщил Telegram-канал Baza. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, но там врачи решили перевести кинематографиста в другую больницу, в Москву.

Подробностей о состоянии режиссера не сообщается.

В августе 2019 года СМИ сообщали, что Панфилова доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт. Сам режиссер опроверг эту информацию, добавив, что ездил в больницу на плановые процедуры и вообще старается следить за здоровьем.

Супруга режиссера Инна Чурикова умерла в январе 2023 года. Причиной смерти актрисы советского кино стала остановка сердца. Народной артистке было 79 лет.

Ранее ушел из жизни в возрасте 85 лет модельер Вячеслав Зайцев, которого госпитализировали из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где Зайцев жил с 2000 года. В последние годы кутюрье редко появлялся на публике из-за состояния здоровья, в том числе на фоне болезни Паркинсона и двух инсультов. В июне 2022 года он провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.