Прощание с Инной Чуриковой: кадры церемонии в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с Инной Чуриковой

17 января родные, коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января на 80-м году жизни.

Поначалу провести прощание планировалось в театре «Ленком», где актриса прослужила 47 лет. Однако позже по решению мужа артистки Глеба Панфилова и сына Ивана церемонию перенесли в верхнюю церковь храма Христа Спасителя. От традиционной панихиды семья Чуриковой отказалась. В этот же день Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище.

В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru назвал актрису Инну Чурикову «уникальным человеком, которого мы потеряли». Он отметил, что ушедшая из жизни артистка обладала редкими качествами, включая умение позитивно влиять на окружающих ее людей и человеческое понимание.

Кадры прощания с Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя — в галерее NEWS.ru.