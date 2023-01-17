17 января родные, коллеги и поклонники проводили в последний путь народную артистку СССР Инну Чурикову, скончавшуюся 14 января на 80-м году жизни.

Поначалу провести прощание планировалось в театре «Ленком», где актриса прослужила 47 лет. Однако позже по решению мужа артистки Глеба Панфилова и сына Ивана церемонию перенесли в верхнюю церковь храма Христа Спасителя. От традиционной панихиды семья Чуриковой отказалась. В этот же день Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище.

В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru назвал актрису Инну Чурикову «уникальным человеком, которого мы потеряли». Он отметил, что ушедшая из жизни артистка обладала редкими качествами, включая умение позитивно влиять на окружающих ее людей и человеческое понимание.

Кадры прощания с Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя — в галерее NEWS.ru.

Прощание с Инной Чуриковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с Инной Чуриковой

Прощание с Инной Чуриковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с Инной Чуриковой

Прощание с Инной Чуриковой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с Инной Чуриковой

Прощание с Инной Чуриковой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с Инной Чуриковой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Михаил Горевой у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Горевой у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Актриса Юлия Рутберг у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Рутберг у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Актриса Лия Ахеджакова у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лия Ахеджакова у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Актер, сценарист, художник, режиссер Александр Адабашьян у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, сценарист, художник, режиссер Александр Адабашьян у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Актриса Надежда Михалкова у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Надежда Михалкова у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Драматург, режиссер Николай Коляда у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Драматург, режиссер Николай Коляда у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов у храма Христа Спасителя перед отпеванием актрисы Инны Чуриковой. Актриса скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет